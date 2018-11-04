Çivril Eski Belediye Başkanını Uğurladı
Eski Çivril Belediye Başkanı Servet Özel, son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Çivril Belediye Başkanı Servet Özel, son yolculuğuna uğurlandı.
Çivril'de Anavatan Partisi'nden 1984-1989 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulunan ve bir süredir tedavi gören 68 yaşındaki Dr. Servet Özel, önceki gün İstanbul'da hayatını kaybetti.
Özel'in cenazesi, Çivril Yeni Cami'de ikindi vakti kılınan namazın ardından Bulgurlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Özel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven ve vatandaşlar katıldı.