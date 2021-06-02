Çivril'den çaldığı tarım aletini Afyonkarahisar'da satarken yakalandı
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Çivril'den çaldığı tarım aletini Afyonkarahisar'da satarken yakalandı

Çivril'den çaldığı tarım aletini Afyonkarahisar'da satarken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çivril ilçesinde vatandaşın tarlasından çalınan 4 bin TL değerindeki tarım aleti, Afyonkarahisar'da bir firmaya satıldığı ardından da bir vatandaşa satılan alet jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde vatandaşın tarlasından çalınan 4 bin TL değerindeki tarım aleti, Afyonkarahisar'da bir firmaya satıldığı ardından da bir vatandaşa satılan alet jandarma ekipleri tarafından bulundu. Jandarmanın tespit ettiği şüpheliye düzenlenen operasyon neticesinde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı. Mağdur olan çiftçi jandarmanın sayesinde tarım aletine kavuştu.

Olay, Çivril ilçesi Ömerli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; çiftçi İ.Ş., kendisine ait tarlada toprak çapalamak için kullandığı tarım aletinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınması üzerine Jandarmaya ihbarda bulundu. Yaklaşık 4 bin TL değerinde olan tarım aletinin bulunması için şikayet başvurusunda bulunan İ.Ş., beklemeye başladı. Çivril İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları araştırma ve çalışmalar neticesinde kimliğini tespit ettikleri N.Ş., isimli bir şüphelinin çaldığı ortaya çıktı. Harekete geçen jandarma ekipleri şüpheli N.Ş'nin Afyonkarahisar ili Evciler ilçesine giderek tarım aletleri satan firmaya sattığı tespit edildi. Firma tarım aletini Sandıklı ilçesinde M.K. isimli bir vatandaşa sattığını belirterek jandarma ekipleri tarım aletini bularak muhafaza altına aldı.

Hırsızlık olayındaki şüpheli serbest bırakıldı

Şüpheli N.Ş., jandarma ekiplerinin operasyonuyla Çivril ilçesi Emircik Mahallesinde oturduğu evinde yakalanarak, gözaltına aldı. Gözaltına alınan N.Ş. isimli şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca ifadesi alınan N.Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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