Çivril'de 12 mahalleye at arabalarının girişi yasaklandı
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Denizli, Zabıta, Çivril, Güncel

Çivril'de 12 mahalleye at arabalarının girişi yasaklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde alınan kararla ilçe merkezindeki 12 mahalleye at arabalarının girişi yasaklandı.

12.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:20
Çivril'de 12 mahalleye at arabalarının girişi yasaklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde alınan kararla ilçe merkezindeki 12 mahalleye at arabalarının girişi yasaklandı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın aldığı karar ile Çivril ilçe merkezinde ki 12 mahalleye at arabalarının girişi yasaklandı. Alınan karar doğrultusunda Çivril Belediyesi zabıta ve trafik ekipleri denetim ve kontrollere başladı. Alınan kararda At arabalarının şehir merkezinde trafiği tehlikeye soktuğu ve bazı noktalarda trafiğin kilitlenmesine neden olduğu gerekçe gösterildi.


Çivril Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığının çalışması ile Çivril'de Çarşı, Stadyum, Aşağı, Çayır, Çatlar, Yukarı, Saray, Hamam, Akpınar, Şehitler, İğdir ve Kızılcasöğüt Mahallerine at arabası girişlerine izin verilmeyecek. Alınan karar sonrası Çivril Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, at arabalarının şehir merkezine girmesinin ve taşımacılık yapmasının yasak olduğunu belirterek yasağa uymayan at arabalarına el konulacağını bildirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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