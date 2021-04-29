Çivril Belediye Başkanı Vural'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına ikinci kez yakalandığını duyurdu.

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına ikinci kez yakalandığını duyurdu.

Vural, yaptığı açıklamada halsizlik şikayetiyle salı günü yaptırdığı testinin pozitif çıktığını belirtti.

Ekim ayında atlattığı hastalığa ikinci kez yakalandığını kaydeden Vural, açıklamasında, "Evde belirtilen süre boyunca karantinada olacağız. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek