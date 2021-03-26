Çivi'nin tepki verdiği koltuktan uyuşturucu çıktı
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Çivi'nin tepki verdiği koltuktan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çivi'nin tepki verdiği koltuktan uyuşturucu çıktı

Antalya'da yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde narkotik köpeğinin tepki verdiği yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı.

Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu

Antalya'da yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde narkotik köpeğinin tepki verdiği yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı.

Gazipaşa ilçesinde Güney Jandarma Karakol komutanlığı yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü sırasında Çivi isimli narkotik köpeğinin tepkisi üzerine yolcunun üst araması yapıldı. Aramada, E.B isimli yolcunun iç çamaşırının içerisinde 2 ayrı poşete sarılı halde yaklaşık 1000 gram toz esrar maddesi ve 10 gram plaka esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken E.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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