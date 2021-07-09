Civcivlerini değil, yolu yarıda bıraktı
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Civcivlerini değil, yolu yarıda bıraktı

Civcivlerini değil, yolu yarıda bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir otobüs firması ile seyahat eden şahsa ait bagaj kısmında koli içerisinde yer alan civcivlerin koku yapması üzerine, diğer yolcuların şikayetçi olmasına kızan şahıs civcivlerini de yanına alarak Aydın otogarında otobüsten inerek uzaklaştı.

Bir otobüs firması ile seyahat eden şahsa ait bagaj kısmında koli içerisinde yer alan civcivlerin koku yapması üzerine, diğer yolcuların şikayetçi olmasına kızan şahıs civcivlerini de yanına alarak Aydın otogarında otobüsten inerek uzaklaştı.

İlginç olay Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mersin istikametinden Aydın'a seyir halinde olan özel bir otobüs firmasında seyahat eden bir kişiye ait, bagaj kısmında yer alan civcivlerin koku yaptığı iddiasında bulunan yolcular, durumu otobüs şoförüne iletti. Otobüs şoförü şikayet üzerine Aydın otogarında otobüsü durdurarak polis ekiplerine haber verdi. Yapılan şikayete sinirlenen ismi öğrenilemeyen yolcu bagaj kısmında koli içerisindeki civcivleri alarak otobüsten inerek uzaklaştı. Otogara gelen polis ekipleri ise olayla ilgili tutanak tuttu. Polis ekiplerinin işleminin ardından otobüs yoluna devam ederken, koku yaptığı gerekçesi ile civcivlerini alıp otobüsten inerek uzaklaşan yolcu ise merak konusu oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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