Civcivlerin çilesi: 42 güne sığan hızlı bir yaşam
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Civcivlerin çilesi: 42 güne sığan hızlı bir yaşam

Dünya genelinde tavuk üretimi çoğu kez insanlık dışı süreçlerden geçerek yapılıyor.

26.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:46

Dünya genelinde tavuk üretimi çoğu kez insanlık dışı süreçlerden geçerek yapılıyor. Özellikle erkek civcivlerin yaşadıkları, bir vahşeti andırıyor. , 'nın en büyük tavuk üreticisi ve ihracatcısı. Geçen yıl tüketicilerin tabağına ulaşması için bir milyardan daha fazla tavuk üretti. Ancak aktivistler bu hayvanların kısa yaşam sürelerinin iyileştirilmesini istiyor.



Haber Videosu

: Civcivlerin çilesi: 42 güne sığan hızlı bir yaşam
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