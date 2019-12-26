: Civcivlerin çilesi: 42 güne sığan hızlı bir yaşam

26.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:46

Dünya genelinde tavuk üretimi çoğu kez insanlık dışı süreçlerden geçerek yapılıyor. Özellikle erkek civcivlerin yaşadıkları, bir vahşeti andırıyor. Polonya, Avrupa'nın en büyük tavuk üreticisi ve ihracatcısı. Geçen yıl tüketicilerin tabağına ulaşması için bir milyardan daha fazla tavuk üretti. Ancak aktivistler bu hayvanların kısa yaşam sürelerinin iyileştirilmesini istiyor.

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