Civcivleri yediği iddia edilen kedi tüfekle vuruldu

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Zekai Demircan'ın ortadan kaybolan Pamuk isimli kedisi, 2 gün sonra tüfekle vurulmuş olarak bulundu.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Zekai Demircan'ın ortadan kaybolan Pamuk isimli kedisi, 2 gün sonra tüfekle vurulmuş olarak bulundu. Pamuk tedaviye alınırken, Demircan, olaydan önce bahçedeki civcivlerini yediğini iddia edip kendisi kedilerini vurmakla tehdit eden komşusu C.Y. hakkında şikayetçi oldu.

Alaplı ilçesine bağlı Demirciler köyünde yaşayan Zekai Demircan, evinde baktığı 7 kediden Pamuk'un kayıp olduğunu fark etti. Çevrede arama yapan Demircan ailesi, Pamuk'un kanlar içinde su kabının yanına geldiğini gördü. Zekai Demircan'ın ilçedeki veterinere götürdüğü kedisinin vücudunda 3 tüfek saçması tespit edildi. Pamuk ameliyat edilirken, Demircan, bahçesindeki civcivleri yediği iddiasıyla kedisini vurmakla tehdit ettiğini ileri sürdüğü komşusu C.Y.'yi şikayet etti.

'TÜFEĞİ HAZIRLADIK' DEMİŞZekai Demircan, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirterek, "Benim Pamuk'tan hariç evin önünde 6 tane kedim var. Eşim hepsinin ayrı ayrı isimleri olan kedilere mamalarını verdi. Baktık bir tek Pamuk yok aralarında. Eşim kediyi aramaya gitti. Eve geri gelip üst kattan bahçeye baktığı sırada bir silah patlaması duyuyor. Bana 'Pamuk"u vurdular' dedi. Bundan 15-20 gün önce kendisinden şikayetçi olduğum C.Y. ve kızı H.Y. yengemin yanına gelerek 'Biz sizin kediyi vuracağız. Tüfeği de hazırladık. Bizim civcivleri yemiş. O yüzden kediyi vuracağız. Tüfeği hazırladık' demiş. Sonra biz daha başka zamanlarda köydeki dedikodularda Pamuk kedinin vurulacağını duyduk. Akşam saatlerinde de Pamuk kanlar içinde geldi" dedi. 'LÜTFEN PAMUK'UN DAVASINI TAKİP EDELİM' Veteriner kliniğinden aldığı raporları Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim ettiğini ifade eden Demircan, "Kendisinden şikayetçi olduğum C.Y.'nin hem cezalandırılmasını hem de tedavi masraflarını talep ettim. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Pamuk ilk olsun ve son olmasın. Mücadelede ilk olsun. Bütün mücadele devam etsin. Lütfen Pamuk'un davasını takip edelim" dedi.'İNSANLAR BUNU SUÇ OLARAK GÖRMÜYOR'Veteriner Hekim Hüseyin Demircan da Pamuk'un hayati tehlike kaydıyla tedavi altına alındığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Pamuk bize 41 derece ateş ve kansızlıkla geldi. Kusuyordu. Hemen tedavi altına aldık. Gerekli işlemleri yaptık. Tek atışlı değimiz tüfekten çıkan saçmalardan 3 tanesinin vücudunda olduğunu tespit ettik. İki tanesi iç organlarında, bir tanesi karnındaydı. İç organlarda olan maalesef zehirlemiş. Bağırsaklara da zarar vermiş. Durumu kötü olduğu için operasyon yapamadık. İlk önce genel durumunu düzeltelim, dedik. O da çok azimli ve savaşçı bir kedi. Savaşı da kazandı diyebiliriz. 48 saatlik bekleme sürecini atlattı. Sonrasında ameliyata aldık. Hayvan Hakları Yasası çıktı, eksiklikleri ile çıktı. Biz isteriz ki daha da caydırıcı şeyler olsun. Ancak bu olay birçok yerde yaşanıyor. İnsanlar bunu suç olarak görmüyor. Kediye, köpeğe, kuşa zarar vermenin suç olduğunu bilmiyorlar. Bilseler de 'bundan ne çıkar?' diyorlar. Biz istiyoruz ki bu bir dönüm olsun. Bu davayı biz takip edeceğiz. Takipçisi olacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe