Cıva zehirlenmesi şüphesi olan okulda inceleme

21.09.2019 15:44

BİNGÖL'de, 27 öğrencinin cıva zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınmasının ardından AFAD ekipleri okulda inceleme yaptı.

Bingöl'ün Sancak Beldesi İlk ve Ortaokulu'nda dün 27 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından okulda inceleme başlatmak üzere AFAD ekipleri görevlendirildi. Bu kapsamda, AFAD bünyesindeki kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer ekipleri, deney tüplerinin yere düştüğünü ve öğrencilerin oynamak amaçlı etkileşime girdiğini tespit etti.

AFAD Bingöl İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan kimyasal gaz dedektörü çalışmaları sonucunda organik bileşik maddelere dair yanıcı ve uçucu maddelerin ortama yayıldığı ve ortamda karbonmonoksit zehirleyici maddenin bulunduğu kimyasal biyolojik radyolojik nükleer ekibimizce tespit edilmiştir. Okulda bulunan fen laboratuvar derslik sınıfında bulunan deney tüpleri olay inceleme ekibi gözetiminde muhafaza edilecek duruma getirilerek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA