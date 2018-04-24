Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, yatırımcıların Türkiye'ye rağbet etmesinin, emlak yatırım fırsatlarının çeşitliliğinden kaynaklandığını belirtti.

Açılışı dün yapılan Cityscape Katar 2018 emlak fuarı çerçevesinde düzenlenen bir söyleşide konuşan Göksu, Türkiye'nin yabancı yatırımcılara büyük önem verdiğini ve engelleri ortadan kaldırmak için işlemleri kolaylaştırdığını söyledi.

Hükümetin yabancı yatırımcılara sunduğu kolaylıklar çerçevesinde Türkiye'de emlak sahibi olmaları için çok çaba harcamaları gerekmediğini ifade eden Göksu, yabancıların emlakta yatırım payının 2002 yılında yüzde 0,4 iken bu payın geçen yıl yüzde 1,4'e yükseldiğine işaret etti.

TYDTA Körfez Ülkeleri Temsilcisi Göksu, "Yatırımcıların Türkiye'ye rağbet etmesi, emlak yatırım fırsatlarının çeşitliliğinden kaynaklanıyor." dedi.

Türk şirketlerin de aralarında bulunduğu 50'den fazla şirketin katılımıyla dün başlayan fuar yarın sona erecek.