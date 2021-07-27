CITYEXPO, yerli ve yabancı belediye başkanlarını Antalya'da buluşturacak
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CITYEXPO, yerli ve yabancı belediye başkanlarını Antalya'da buluşturacak

CITYEXPO, yerli ve yabancı belediye başkanlarını Antalya'da buluşturacak
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı (CITYEXPO) ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 11-13 Kasım'da yapılacak.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı (CITYEXPO) ve Yerel Yönetimler Sempozyumu 11-13 Kasım'da yapılacak.

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, daha önce 30 Eylül-2 Ekim'de yapılması planlanan fuarın, yoğun katılım talepleri dolayısıyla ilerleyen bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Etkinliğin yerel yönetimler açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Tütüncü, "Yeni tip koronavirüs önlemleri ve aşılama takvimi kapsamında fuar ile sempozyum etkinliğinin 11-13 Kasım döneminde yapılmasını kararlaştırdık. ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğe yurt içinden ve yurt dışından yoğun bir katılım beklemekteyiz. " ifadesini kullandı.

Ayrıca birlik olarak şehirlerdeki kültürel, tarihi ve doğal yerlerin tanıtımına yönelik bir çalışma planladıklarını aktaran Tütüncü, "Ölmeden önce görmeniz gereken yerler listesi" şeklinde tanıtıma yönelik bir internet sitesi sayfası kurulabileceğini kaydetti.

Sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında belediyelerin çeşitli projeler geliştirdiğini anlatan Tütüncü, Kepez Belediyesi olarak sera atıklarından gübre üretip, çiftçilere ücretsiz verdiklerini, restoranların yemek atıklarından da kedi köpek maması yapıp, sokak hayvanlarının beslenmesinde kullandıklarını belirtti. Tütüncü, bu tür projelerin yaygınlaştırılması yönünde de beledilerin bürokratların katılımıyla tecrübe paylaşımına yönelik toplantılar yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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