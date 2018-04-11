Cittaslow Genel Başkanı Seferihisar'da

Cittaslow (Sakin Şehir) Uluslararası Genel Başkanı Stefano Pisani ve Genel Sekreteri Pier Giorgio Olivetti, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koordinasyon toplantısı için Türkiye'nin Cittaslow Başkenti Seferihisar'a geldi. Türkiye Cittaslow Koordinatörü ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Başkan Soyer'in KKTC koordinatörlüğü de yapmasına karar verildi.

Seferihisar'da gerçekleşen toplantıya Cittaslow Genel Başkanı Stefano Pisani, Genel Sekreter Pier Giorgio Oliveti, Cittaslow Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer'in yanı sıra Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir katıldı. Toplantıda Cittaslow felsefesinin nasıl geliştirilmesi gerektiği üzerinde duruldu aynı zamanda turizm ve tarım ile ilgili yeni projeler konuşuldu. Yerel yönetimler olarak şehir planlaması ve sosyal anlamda ne gibi uygulamaların yapılabileceği tartışıldı.

Genel Başkan Pisani, Kuzey Kıbrıs ağının güçlenmesi gerektiğini anlattı ve bu gerçekleşene kadar, Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer'in, KKTC koordinatörlüğünü üstlenmesine karar verildiğini açıkladı. Başkan Soyer böylelikle Genel Başkan Yardımcısı olarak, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Koordinatörlüğü'nü birlikte yürütecek. - İZMİR