Citroen, yeni modeli C5 X'in tasarım detaylarını tanıttı

Citroen, otomotiv dünyasında ve D segmentinde dengeleri değiştirecek olan yenilikçi modeli C5 X'in tasarım özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sedan, station wagon ve SUV olmak üzere 3 farklı gövde tipinin dengeli bir şekilde harmanlanmasıyla ortaya çıkan C5 X, bir otomobilden hem çok yönlülük hem de modernlik bekleyenler için sunuluyor.

Özgün bir karaktere sahip olan ve kullanıcısında seyahat etme dürtüsü uyandıran çekici tasarımlı C5 X, Citroen'in yenilikçi felsefesini ortaya koyarak otomobil dünyasında oyunun kurallarını yeniden yazmaya hazırlanıyor.

C5 X; yüksek sürüş pozisyonu sunması, 545 litrelik geniş bagaj hacmi, çevreci yapısı, sağlamlığı, aerodinamik yapısı ve üst düzey ergonomisiyle günümüz insanının çok yönlü yaşama isteğine uygun bir kullanım sunarak tüm beklentilere cevap veriyor.

Citroen, otomotiv dünyasında ve D segmentinde dengeleri değiştirecek olan yenilikçi modeli C5 X'in tasarım özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Sedan, station wagon ve SUV olmak üzere 3 farklı segmentin dengeli bir şekilde harmanlanmasıyla oluşturulan C5 X, çağın ihtiyaçlarını karşılamaya uygun tasarımıyla dikkati çekiyor.

Bir otomobilden üst düzey estetik, modernlik, çevrecilik ve aynı zamanda işlevsellik gibi çok yönlülük bekleyenlere hitap eden yeni C5 X, tasarımıyla kullanıcısında seyahat etme isteği uyandırıyor.

Günümüz otomobil kullanıcılarının değişen eğilimlerini ve farklılaşan hayat standartlarını göz önüne alarak tasarlanan yeni C5 X, geniş hacimli bir tourer segmenti olarak birçok ihtiyaca cevap veriyor.

Citroen'in yeni amiral gemisi olmaya hazırlanan C5 X'de; aerodinamik ve zarif çizgilerle birleştirilen yuvarlak kaslı tasarım, her üç segmentin de en iyi yönlerini bir araya getiren akıcı, dinamik ve zarif bir form ortaya koyuyor. Otomobil, üst düzey ergonomisi ve hatları sayesinde sedan sınıfında ayırt edici nitelikler sunuyor. C5 X'in profili; büyük tekerlekleri ve yerden yüksek bir duruşla, geleneksel sedan modellere göre daha yüksek sürüş pozisyonu sunuyor.

Citroen logosu, yukarıda LED gündüz sürüş farlarıyla ve aşağıda ise LED farlarla bütünleşiyor

Çamurluk kemerlerindeki düz ve kalın kuşaklar, aracın karakterini daha da güçlendiriyor. 720 mm çapındaki tekerlekler ise 19 inçlik büyük çaplı, ancak ince tabanlı lastiklerle ve Aero X alaşım jantlarla tamamlanıyor. A sütununun alt noktasından başlayarak tavan çizgisi boyunca uzanan krom çıta da C5 X'in siluetine vurgu yapıyor.

C5 X'in gövdesinin altında yer alan mat siyah koruyucu kaplamalar ise sağlamlık ve güven duygusuyla birlikte SUV çağrışımını güçlendiriyor.C5 X; Citroen'in yeni kimliğini temsil eden V şeklindeki aydınlatma imzasına sahip ön kısmıyla güçlü ve cesur bir görünüm sergiliyor.

Krom ve parlak siyah vurgularla kendinden emin ve özgün bir görünüm sergileyen ön kısımdaki Citroen logosu, yukarıda LED gündüz sürüş farlarıyla ve aşağıda ise LED farlarla bütünleşiyor.

Motor kaputu uzun ve yatay formuyla, C4 veya C5 Aircross modellerinde de uygulanan çıkıntıları barındırıyor. Krom şeritle vurgulanan özgün tasarımlı alt hava girişi, otomobilin sürüş destek sistemlerine ait ana radara ev sahipliği yapıyor. Arkaya doğru uzayan tavan çizgisi de, iyi tasarlanan aerodinamik bir spoyler ile sona eriyor.

C5 X'in arka kısmı ise güçlü ve zarif bir duruşla göze çarpıyor. Büyük Citroen modellerinin karakteristik özelliği olan yuvarlak arka hatlar C5 X'te de yer alıyor.

Aynı zamanda C5 X'in omuz çizgisiyle bütünleşerek sportiflik ve dinamizmin de altını çiziyor. V şeklindeki stop lamba tasarımı, ön farlardaki V aydınlatmayı tamamlayarak hem gündüz hem de gece özgünlüğünün fark edilmesini sağlıyor.

Bagaj kapağı ise günlük hayatı ve bagaj erişimini kolaylaştırmak üzere, geniş bir açıklık ve alçak bir yükleme eşiğini kullanıma sunuyor.

545 litrelik hacim sunan bagaj; CX, C6 ve XM gibi birçok Citroen modelinde olduğu gibi hem estetik hem de kullanışlı parlak siyah alt spoyler ile vurgulanıyor.

Citroen yöneticileri, C5 X'i tasarlarken değişen dünyanın sosyal hayattaki tüm dinamiklerini göz önüne aldıklarını ve günümüz müşteri beklentilerini karşılamayı hedeflediklerini belirtiyorlar.

???????Statnet Stellantis'in araştırması kapsamında; SUV araçlar yüzde 29,3 ile 2020 yılında Avrupa'da D segmentinden en yüksek pay alan gövde tipi olurken, onu yüzde 27,5 ile station wagon gövde tipi takip ediyor.

Sedan modeller ise 21,6 ile üçüncü sırada yılı tamamlayan araçlar olarak dikkat çekiyor. Benzer biçimde Çin'de de 2020 yılında D segmentindeki tüm tescillerin yarısını SUV araçların oluşturduğu görülüyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Vincent Cobee, Citroen C5 X'in tasarım özelliklerinin, yeni bir ruhu oluşturduğunu belirtti.

Cobee, "Citroen, C5 X ile zarif bir otomobilde seyahat etme ve dünyayı keşfetmeye başlama yeteneğini ifade eden touring ruhunu yeniden hayata geçiriyor." yorumunu yaptı.