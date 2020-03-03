Citroen Türkiye'nin yükselişi sürüyor

03.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:26

Citroen Türkiye'nin 2020 yılının ilk iki ayında markalar sıralamasında beş basamak atlayarak dokuzuncu sıraya yükseldiği bildirildi.

Citroen açıklamasına göre, marka, 2019 yılının son çeyreğinde yakaladığı büyüme ivmesini, C5 Aircross SUV modelinin performansı ile 2020 yılının ilk iki ayında da devam ettirdi. Şubat ayında 1.875 adetlik satış ile yüzde 4 pazar payına ulaşan Citroen Türkiye, ilk iki ayda markalar sıralamasında da beş basamak atlayarak dokuzuncu sıraya yükseldi.

Geçen yıl mayıs ayında yeni Berlingo'yu, yılın son çeyreğinde de C5 Aircross SUV'u tüketicilerle buluşturan marka, 2019 yılını yüzde 2,5 pazar payı ile kapatmıştı. 2020 yılına da hızlı giren şirket, ilk iki ayda gerçekleştirdiği toplam 2 bin 709 satış ile markalar sıralamasında dokuzuncu sıraya yükselerek pazar payını yüzde 3,6'ya çıkardı.

Yeni C5 Aircross SUV, şubat ayında kendi segmentinin podyumuna yükseldi. Geçen yıl eylül ayında tanıtılan C5 Aircross SUV, hızlı yükselişini sürdürerek şubat ayında 1.046 satış ile C-SUV segmentinde ilk üç marka arasında yerini aldı.

Kaynak: AA