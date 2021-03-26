Citroen Türkiye'de atama
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Citroen Türkiye'de atama

Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi
Citroen Türkiye'de atama

Citroen Türkiye Pazarlama Direktörlüğü görevine Zeynep Durusu atandı.

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Citroen Türkiye Pazarlama Direktörlüğü görevine Zeynep Durusu atandı.

Şirket açıklamasına göre, 1 Mart 2019'dan beri Citroen markasının Ürün, Kampanya ve Fiyatlandırma Müdürlüğü görevini yürüten Zeynep Durusu, 11 Mart itibarıyla Citroen Türkiye Pazarlama Direktörlüğü görevini Selen Alkım'dan devraldı.

Sankt Georg Avusturya Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitiren Zeynep Durusu, otomotiv kariyerine 2004 yılında Mercedes Benz Türk'te başladı.

Yaklaşık 17 yıldır otomotiv sektöründe, Bayi Geliştirme, Ürün ve Pazarlama departmanlarında görev alan Durusu, 1 Mart 2019'da Stellantis Grup şirketi olan Groupe PSA Türkiye bünyesindeki Citroen Türkiye Ürün, Kampanya ve Fiyatlandırma Departmanı'nı yönetmeye başladı.

Evli ve iki kız çocuk annesi olan Zeynep Durusu görevine, Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü olarak, Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım'a bağlı olarak devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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