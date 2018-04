WWW.CARMEDYA.COM – Citroën, 2017 model tüm binek ve ticari modellere 40.000 TL'ye 20 ay % 0,79 faiz fırsatı sunuyor. Peki hangi araçlar ne kadardan satışa sunulacak?

Citroen tüm binek ve ticari modellerine fırsatlar sunuyor



Takas avantajı kapsamında, 2017 model C4 Cactus araçlarda 2.000 TL. 2017 model C4 Picasso ve Grand C4 Picasso araçlarda ise 4.000 TL takas indirimi sağlanıyor. C-Elysée, C3 Aircross ve C4 Cactus'de ise takas indirimine ek olarak 5000 TL'ye varan indirimler sunarken, Berlingo modellerinde kobilere özel 10.000 TL'ye varan indirimler sunuluyor.

Citroën C3 ayrıca 1.6 VTi 115 HP'lik motor ve yeni tam otomatik EAT6 şanzıman seçeneğine sahip. 2017 model Citroën C3'ün fiyatları 72.700 TL'den başlıyor.

3 farklı donanım (Live, Feel, Shine) ve 2 motor (1.6 e-HDi 92 HP dizel ve 1.2 Puretech 82 HP benzinli) seçeneğine sahip 2017 model C-Elysée'in fiyatları 70.200 TL'den başlıyor.

2017 model C4 Cactus'ün başlangıç fiyatı takas desteği ile birlikte 93.500 TL.

2017 model C4 Picasso takas desteği ile 138.890 TL, 2017 model Grand C4 Picasso ise takas desteği ile 169.750 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

2017 model Berlingo Maxi Panelvan'ın fiyatı 66.950 TL.

2017 model Berlingo Combi'nin fiyatları 74.000 TL'den başlıyor.

2017 model Jumpy Panelvan'ın fiyatı 95.650 TL'den, 2017 model Jumpy Space 8+1 118.400 TL'den, 2017 model Jumpy SpaceTourer 8+1 ise 127.300 TL'den başlıyor.

The post Citroen tüm binek ve ticari modellerine fırsatlar sunuyor appeared first on Carmedya.