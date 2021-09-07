Citroen ticari araçlarda sıfır faizli kredi avantajı eylülde de devam ediyor
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Citroen ticari araçlarda sıfır faizli kredi avantajı eylülde de devam ediyor

Citroen ticari araçlarda sıfır faizli kredi avantajı eylülde de devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Citroen, en ideal yükleme kapasitesi ve kullanım konforu sunduğu ticari araçlarıyla eylül ayında da avantajlı alım seçeneklerine imkan tanıyor.

Citroen, en ideal yükleme kapasitesi ve kullanım konforu sunduğu ticari araçlarıyla eylül ayında da avantajlı alım seçeneklerine imkan tanıyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, PSA Finans avantajıyla sağlanan kampanyalar kapsamında, esnekliğin ve modülerliğin buluştuğu Citroen Berlingo Van, ay boyunca sıfır faizli kredi imkanıyla 175 bin TL'den satışa sunuluyor.

Tasarım ve teknolojisiyle dikkatleri toplayan Jumpy model ailesi ile profesyonellerin ergonomik dizaynı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle tercih ettiği Citroen Jumper ise 90 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 18 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor.

Citroen; şık ve işlevsel tasarımı, verimli dizel motorları ve teknolojisiyle fark yaratan ticari araç ürün yelpazesi için en özel alım fırsatlarını eylül ayında da bireysel ve KOBİ müşterilerine sunuyor. Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları kapsamında, kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroen Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi avantajıyla 175 bin TL'den satışa sunuluyor.

Citroen; ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy ve Jumpy Van modelleri için 60 bin TL 12 ay sıfır faizli kredi veya 90 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkanı tanıyor.

Citroen, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 90 bin TL için 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

Kredi kampanyalarıyla birlikte Jumpy, 275 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 1400 kilograma kadar yükleme kapasitesine sahip, 6 ileri manuel vitesli Jumpy Van ise 225 bin TL'lik fiyatıyla avantaj sağlıyor. 140 HP gücündeki Citroen Jumper'a 229 bin TL'den başlayan fiyatlara sahip olunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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Citroen ticari araçlarda sıfır faizli kredi avantajı eylülde de devam ediyor - Haberler Ekonomi
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