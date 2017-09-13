Citroen Servislerinde Yüzde 20 İndirim Fırsatı, 31 Eylül 2017 Son

CITROËN SERVİSLERİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM FIRSATI





Citroën, 11-30 Eylül 2017 tarihleri arasında araçlarını yetkili servislere getiren otomobil sahiplerine, debriyaj setlerinde ve bunların işçiliklerinde yüzde 20 indirim sunuyor.



Kaliteli hizmet anlayışıyla 50'yi aşkın satış ve servis noktasında hizmet veren Citroën, avantajlı servis kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor.



Citroen'den Vites Yükselten FIRSAT! Citroen Servislerinde Yüzde 20 İNDİRİM





Citroën teknik ekipleri arasında yapılan uzmanlık yarışmasında Dünya Şampiyonluğu kazanmış olan teknik ekibi ile hizmet veren Citroën Türkiye, 30 Eylül 2017'ye kadar sürecek kampanya ile tüm Citroën araç sahiplerine avantaj sunuyor.



Citroën Yetkili Servisleri'nde uygulanacak kampanya kapsamında; debriyaj referanslarını içeren yedek parçalar ve bu parçaların işçiliklerinde yüzde 20 indirim sunuluyor.



http://www.teknotalk.com/citroen-servislerinde-yuzde-20-indirim-59731/