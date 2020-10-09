Citroen, MyCitroen mobil uygulaması ile hayatı kolaylaştırıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Citroen, MyCitroen mobil uygulaması ile hayatı kolaylaştırıyor

09.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:41
Citroen, MyCitroen mobil uygulaması ile hayatı kolaylaştırıyor

Citroen, geliştirdiği MyCitroen uygulaması ile müşterilerinin kendi kişisel hesaplarını oluşturarak birçok çözüm ve hizmeti çevrimiçi kullanıma sunuyor.

Citroen, geliştirdiği MyCitroen uygulaması ile müşterilerinin kendi kişisel hesaplarını oluşturarak birçok çözüm ve hizmeti çevrimiçi kullanıma sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, yeni uygulama ile Citroen, bakım, sözleşmeler, günlük sürüş bilgileri, konum belirleme, sürüş asistanı ve daha birçok özel hizmet ile hayatı kolaylaştırıyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, MyCitroen uygulaması, tümü sürüş alışkanlıklarına göre otomatik olarak yeniden hesaplanan, gerekli özel bakım ayrıntılarını ve son tarih hatırlatıcılarını içeren kişiselleştirilmiş bir bakım planını izleme imkanı sağlıyor.

Araç bağlı olduğunda günlük sürüş bilgileri ve ortalama yakıt tüketimi bilgisini bulup sınıflandırılabilen uygulama, "Arabamı bul" coğrafi konum özelliği ile de park edilmiş bir aracın kolayca bulunmasını sağlıyor.

Tek bir tıklamayla Citroen Assistance ile iletişime geçilebiliyor ve satış sonrası hizmetlere kolaylıkla ulaşılabiliyor. Ayrıca, tüm Citroen sürüş destek içeriklerine de erişilebiliyor.

10 araca kadar Citroen aracını tek bir uygulamada kaydedilebilen MyCitroen, en yakın Citroen yetkili satıcı veya yetkili servisini kolaylıkla bulabiliyor.

Uygulama ile bir yetkili satıcı veya yetkili servis hakkında ayrıntılı bilgi iletişim bilgileri, çalışma saatleri, hizmet kapsamı öğrenilebiliyor, bakım için teklif alınabiliyor ve çevrimiçi takvimi kullanarak randevu oluşturulabiliyor ayrıca özel teklifler ve en son Citroen haberleri takip edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Esra Erol Ali Sürmeli Acun Ilıcalı
Spor Babel Can Bartu Gökhan Töre Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Erkek Hatay Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Citroen, MyCitroen mobil uygulaması ile hayatı kolaylaştırıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 18:45:39. #1.15#
title