Citroen modellerinde "0 faizli" kredi ve nakit indirimli yaz kampanyası
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Citroen modellerinde "0 faizli" kredi ve nakit indirimli yaz kampanyası

Citroen modellerinde '0 faizli' kredi ve nakit indirimli yaz kampanyası
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Citroen, yaz mevsimine özel otomobil ürün yelpazesine yönelik avantajlı kredi ve nakit alım seçenekleri sunuyor.

Citroen, yaz mevsimine özel otomobil ürün yelpazesine yönelik avantajlı kredi ve nakit alım seçenekleri sunuyor.

Citroen açıklamasına göre, haziran ayı boyunca PSA Finans ile sunulan sıfır ve düşük faizli krediler, yeni bir Citroën sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor.

Bu kapsamda yeni Citroen C3 için 40 bin TL'ye 12 ay, 0 faiz veya 5 bin TL tutarında nakit alım desteği sunuluyor. Yeni C4 ise nakit alımda 229 bin TL'den başlayan indirimli fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor. Citroen, C5 Aircross SUV serisini de 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,09 faizle otomobilseverlere sunuyor.

Nakit alımlarda ise yeni C3,180 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. B-SUV segmentinin yenilikçi üyesi C3 Aircross SUV'un 1.5 HDI motorlu Shine donanım versiyonunda ise 70 bin TL için 12 ay, yüzde 1,39 faizli kredi kampanyası öne çıkıyor.

Açıklamaya göre, tasarımı, konforu ve teknolojisiyle kompakt hatchback sınıfının yenilikçi ismi yeni C4, haziran ayı boyunca 60 bin TL için 12 ay, 0,99 faizli kredi imkanıyla ya da nakit alımlarda 5 bin TL'lik indirimle 229 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. C5 Aircross SUV'ler, nakit alımlarda 396 bin TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Berlingo Kombi için ise 40 bin TL'ye 12 ay, 0 kredi fırsatı sağlanırken, nakit alımlarda 3 bin TL tutarında destek kullanıcılara sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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