Citroen ë-Jumpy'ye yeni ödül

Citroen ë-Jumpy modeli ilk olarak 2021 Yılın Ticari Aracı ödülünü alarak gösterdiği başarısını l’Argus’un prestijli 2021 Yılının Uluslararası Ticari Aracı unvanıyla devam ettirirken bunlara bir yenisini daha ekledi.

Citroen ë-Jumpy modeli ilk olarak 2021 Yılın Ticari Aracı ödülünü alarak gösterdiği başarısını l'Argus'un prestijli 2021 Yılının Uluslararası Ticari Aracı unvanıyla devam ettirirken bunlara bir yenisini daha ekledi.

Citroen ë-Jumpy son olarak, profesyonel gazeteciler tarafından verilen Kilomètres Entreprise 2021 Kompakt LCV Millésime Trophy ödülüne layık görüldü.

Model, çok yönlü kullanım özellikleri, kısıtlamaların yaşandığı alanlara özgürce erişim, filoların emisyonu azaltma taahhütlerine uyma ve son kilometre teslimatları gibi yeni iş faaliyetlerine uyum sağlama konularında çözüm sunuyor.

Citroen ë-Jumpy, 50 kWsa batarya ile 230 km (WLTP) ve 75 kWsa batarya ile 330 km (WLTP) olmak üzere iki farklı menzil tipi sunuyor. Modeldeki 100 kW'lık motor, vites değiştirme gereksinimi olmadan, tamamen gürültü ve titreşimden arındırılmış ve ilk hareket anından itibaren sağlanan yüksek tork ile 130 km/s maksimum hıza rahatlıkla ulaşabiliyor.

Hızlı şarj

ë-Jumpy; evde (standart 8A priz mod 2 kablo veya Green'Up 16A geliştirilmiş priz), özel veya halka açık şarj istasyonunda (Wallbox ile mod 3 32A kablo) veya süper hızlı şarj istasyonunda sadece 30 dakikada bataryayı yüzde 80 seviyesinde olmak üzere farklı şekillerde şarj edilebiliyor. Elektrik enerjisi aynı zamanda sürücülere kullanım maliyetlerini kontrol altında tutma olanağı da sağlıyor. ë-Jumpy; farklı gövde tipleri, tüm otoparklara erişim için tasarlanan 1,90 m yükseklik, 6,6 m3'e kadar kullanım hacmi, 1275 kg taşıma kapasitesi ve özellikle aracın ön bölümünü mobil bir ofise dönüştüren Moduwork tarafından sağlanan çok yönlülük dahil içten yanmalı versiyonlarla aynı kullanım özelliklerini ve pratikliği sunuyor.

Kaynak: Carmedya.com