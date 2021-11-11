Citroen'in ticari araçlarda faizsiz kredi avantajı kasımda da sürüyor

VAN (AA) - Citroen, ticari araçlarda faizsiz kredi kampanyasını kasımda da devam ettiriyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Berlingo Van, 45 bin TL için 12 ay vadeli ve sıfır faizle ay boyunca 207 bin liradan satışa sunuluyor.

Jumpy model ailesi 60 bin TL için sıfır faizle 12 ay vade, 90 bin TL için yüzde 0,99 faizle 18 ay vade seçenekleriyle satın alınabiliyor. Jumper ise 12 ay vadede 60 bin TL için faizsiz, 18 ay vadede 90 bin TL için yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor.

Kredi kampanyalarıyla birlikte Jumpy, 319 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 1.400 kilograma kadar yükleme kapasitesine sahip, 6 ileri manuel vitesli Jumpy Van ise 262 bin liralık fiyatıyla avantaj sağlıyor. 140 HP gücündeki Citroen Jumper ise 269 bin liradan başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

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