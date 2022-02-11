Citroen'in binek ve ticari modellerdeki kampanyası devam ediyor

Citroen şubat ayında da sunulan avantajlı kampanyalarla yeni bir otomobil almak isteyen kullanıcılarını bekliyor.

Citroen açıklamasına göre, çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcısına daha fazla konfor imkanı getiren 2022 model Citroen C3, hem tüm modellerinde geçerli 55 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle hem de 317 bin TL'den başlayan fiyatlarla veya nakit alımlarda 5 bin TL indirim avantajıyla 312 bin TL'den satın alınabiliyor.

Tasarım ve teknolojiyi buluşturan 2022 model Citroen C4 ise 85 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle sunulurken, 1,2 litrelik PureTech motora sahip Feel donanımlı Citroen C4 modeli de 471 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla veya nakit alımlarda 7 bin TL indirim fırsatıyla 464 bin 500 TL'ye yeni sahiplerini bekliyor. Güçlü görünümü, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip 2022 model Citroen C3 Aircross SUV ise 85 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi seçeneğiyle 472 bin TL'den başlayan fiyatlarla veya nakit alımlarda 7 bin TL indirim avantajıyla 465 bin TL'den şubat ayında yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor.

Açıklamaya göre, tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran 2022 model Citroen Berlingo Kombi de 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi imkanıyla 361 bin TL'den başlayan fiyatlarla veya nakit alımlarda ekstra 10 bin TL indirim fırsatıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öne çıkan modeli, modüler tasarımlı 2022 model Citroen Berlingo Van, 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 90 bin TL için 18 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle 290 bin 500 TL'den satışa sunulurken nakit alımlarda 3 bin 500 TL indirim fırsatıyla 287 bin TL'ye satın alınabiliyor.

Citroen, ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy modelleri için 80 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 90 bin TL için 18 ay vade ve yüzde 0,89 faizli kredi seçenekleriyle veya nakit alımda 5 bin TL indirimle, Jumpy Van modelleri için ise 100 bin TL 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 120 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi veya nakit alımlarda 4 bin TL indirim kampanyası sunuyor. Marka, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 120 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 150 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,89 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

Kredi kampanyalarıyla birlikte nakit alımlarda 6 bin TL'ye varan indirim imkanı sunan Citroen, konforu ve teknolojisiyle uzun yolculuklara çıkma isteği uyandıran 2022 model Jumpy, 472 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 1.400 kilograma kadar yükleme kapasitesine sahip, 6 ileri manuel vitesli 2022 model Jumpy Van ise 385 bin TL'lik fiyatıyla öne çıkıyor. Önce kullanım kolaylığı ve konfor diyenler ise 140 HP gücündeki 2022 model Citroen Jumper'a 393 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyor.