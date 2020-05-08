Citroen, ilk 4 ayda pazar payını en çok artıran marka oldu

Citroen, Türkiye otomotiv pazarında ocak-nisan döneminde satış rakamlarını ve pazar payını en çok artıran marka oldu.

Citroen, Türkiye otomotiv pazarında ocak-nisan döneminde satış rakamlarını ve pazar payını en çok artıran marka oldu.

Citroen açıklamasına göre, marka, içinde bulunulan bu hassas dönemde müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşım ile hareket ederek tüm tesislerinde, hızlı bir şekilde insan sağlığını önceliklendiren yeni bir çalışma düzenini hayata geçirdi.

Buna göre tüm çalışanlarını, yetkili satıcılarını, yetkili servislerini ve müşterilerini korumak adına 90'ın üzerinde kriter ve beş seviyeye sahip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önleyici sağlık kurallarını hızlıca devreye alındı.

Teması en aza indirgemek için tüm satış süreçlerini dijital ortama taşıyan Citroen, görüntülü görüşme üzerinden müşterileri ile iletişim kurdu. Showroomları ziyaret etmek isteyen müşteriler ise randevulu olarak davet edildi. Bununla birlikte isteyen müşterilerin otomobilleri dezenfekte edilerek evlerine teslim edildi.

Açıklamaya göre, Citroen, 2019 yılında gerçekleştirdiği yeni model lansmanları ile başlattığı yükseliş trendini 2020 yılında da sürdürüyor. Otomotiv pazarında ilk dört ayda toplamda 5 bin 815 adet satış gerçekleştiren Citroen, yüzde 3,85 pazar payına ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre markalar sıralamasında altı sıra birden atlayan Citroen, 10'uncu sıraya yükselirken, yalnızca nisan ayında ise tarihinin en yüksek pazar payına ulaştı.

Marka, bu başarıları kendi segmentlerinde öne çıkan C5 Aircross SUV, C3 Aircross SUV ve C3 ile yakaladı.

Üst düzey konforu ve özgün tasarımı ile C5 Aircross SUV, nisan ayında 703 adet satış ile yüzde 15 pazar payı elde ederek segmentinde ikinci sırada yer aldı. Tanıtıldığı günden itibaren müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği Citroen C5 Aircross SUV, yılın ilk dört ayında ise 2 bin 611 satış ve yüzde 11.4 segment payı elde ederek başarısını sürdürdü.

Ayrıca C5 Aircross SUV markanın Türkiye'de en çok satan modeli olarak dikkati çekiyor.

Öne çıkan tasarım ve zengin kişiselleştirme seçeneklerine sahip olan Citroen C3, nisan ayında yükseliş göstererek 503 adet satış gerçekleştirdi ve yüzde 13,5 pazar payı ile segmentinde üçüncü sırada yer aldı.

Citroen'in ürün gamının bir diğer modeli olan C3 Aircross SUV ise nisan ayında segmentinde yüzde 5,5 pazar payı elde ederek en çok satan dördüncü model oldu.

Kaynak: AA