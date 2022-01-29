Citroen, geçen yıl Türkiye pazarında yüzde 5 büyüdü

VAN (AA) - Citroen, 2021'de Türkiye pazarında önceki yıla göre yüzde 5 büyüdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2019 ve 2020'deki büyüme başarısını geçen yıl da sürdüren Citroen Türkiye, Avrupa pazarları ve Çin'in hemen arkasında bu alanda 7. sırada yer aldı.

Geçen yılı binek otomobil segmentinde başarılarla kapatan şirket, C3 Aircross ve C4 ile bu büyümeyi yakaladı. C3 Aircross'un satışları yüzde 25 artarken, yeni C4 2021'in ortasında Türkiye pazarına giriş yapmasına karşın yılı segmentinin üçüncüsü olarak tamamladı ve önemli bir başarı elde etti.

Yılı ticari araç satışlarında da rekor büyümeyle kapatan Citroen, Berlingo Van modelinin satışlarını iki kat artırdı. Jumpy 8+1 modelindeki büyüme ise üç kata ulaştı. Citroen Jumpy Van'da yüzde 56'lık artış görüldü.

Citroen, global çapta da önemli bir ivme elde etti. Bu ivme içerisinde Citroen Türkiye yakaladığı değerli pozisyonunu korumayı başardı. Şirket, markanın faaliyet gösterdiği büyük Avrupa pazarları ve Çin'in hemen arkasında 7. sırada yer almayı başardı.

- "Otomotiv sektöründeki daralmaya rağmen satışlarımızı artırdık"

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, otomotiv sektörü için zorluklarla dolu bir yıl geçirdiklerini, özellikle çip kriziyle birlikte tedarik zincirindeki problemler sonucunda otomotiv pazarının daraldığını bildirdi.

Bu zorlu pazar koşullarında yakaladıkları yüzde 5'lik büyüme rakamıyla seneyi 29 bin adet seviyelerine yaklaşarak kapattıklarını ve son 2 yılda gösterdikleri büyüme trendini sürdürdüklerini kaydeden Akım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yakaladığımız bu trendle Türkiye otomotiv pazarında markalar sıralamasında 9. basamakta yer aldık. Bu büyümenin arkasında; stratejik ürün gamımız, başarılı iletişim planlarımız, hızla büyüyen bayi teşkilatımız ve müşterilerimize verdiğimiz değer var. En başından bu yana markamızın global hedefi olan, müşterilerimizin kalplerine dokunmayı ve onlarla sıcak bir ilişki kurmayı, güçlü bayi ağımız yardımıyla başarıyoruz."