Citroen'den temmuz ayına özel kampanyalar
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Citroen'den temmuz ayına özel kampanyalar

Citroen'den temmuz ayına özel kampanyalar
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Citroen, temmuz ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan krediler ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

Citroen, temmuz ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan krediler ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

Şirket açıklamasına göre, Citroen dünyasının otomobilleri, temmuz ayında da kampanyalarla tercih edilmeye devam ediyor. Konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay yüzde sıfır ya da 120 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Nakit alımda ise 10 bin TL'lik indirimle sunulan C5 Aircross, bu kapsamda 406 bin TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor.

Çok çeşitli dış kişiselleştirme kombinasyonları bulunan yeni C3, 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı kullanılarak 181 bin 800 TL'lik fiyattan satışa sunuluyor. Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroen C4'ün başlangıç donanım versiyonu 230 bin TL'den satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanımlarda 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümleri sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran yeni Citroen Berlingo Kombi, 40 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla temmuz ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Yeni Berlingo Kombi, nakit alımlarda ise 213 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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