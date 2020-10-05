Citroen'den sonbahar fırsatları

Citroen Türkiye, bu aya özel cazip finansman kampanyaları sunuyor.

Citroen Türkiye, bu aya özel cazip finansman kampanyaları sunuyor.

Citroen Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip seçili Citroen modellerine yüzde sıfır faiz veya ayda 1.500 TL'den başlayan çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olunabiliyor.

Kampanya kapsamında, kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor.

Özgün tasarımı, üst düzey konforu ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Citroen C5 Aircross SUV, 80 bin TL kredi için aylık 2 bin 500 TL taksit ödemesi ile veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Ayrıca, tüm modellerinde geçerli 3 bin TL nakit alım indirimi ile C5 Aircross SUV, tüm Citroen yetkili satıcılarında müşterilerini bekliyor.

Benzersiz konfor seviyesi ve kişiselleştirme seçenekleri ile modern ve gösterişli görünüme sahip Yeni Citroen C3'e 50 bin TL kredi için aylık 1.500TL taksit ödemesi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün.

Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan, segmentinin yaratıcısı Berlingo'ya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile veya 18 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

Benzersiz SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2 bin TL nakit alım indirimi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1,19 faiz seçeneği ile tüm Citroen yetkili satıcılarında müşterilerini bekliyor.

Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroen hafif ticari modellerine ise 152 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip