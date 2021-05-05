Citroen'den sıfır faizli ticari araç kampanyası
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Citroen'den sıfır faizli ticari araç kampanyası

Citroen'den sıfır faizli ticari araç kampanyası
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Citroen, mayıs ayında ticari araç modellerine özel kampanyaları aracılığıyla uygun alım seçenekleri sunuyor.

Citroen, mayıs ayında ticari araç modellerine özel kampanyaları aracılığıyla uygun alım seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ticari araçlar alanında tasarım, teknoloji ve verimli dizel motorları sayesinde ekonomiyi ideal gövde boyutlarıyla buluşturan Citroen, mayıs ayına özel PSA Finans avantajıyla sunduğu kampanyalarla, bireysel ve KOBİ müşterilerine kolaylıklar sağlıyor.

Bu kapsamda kombivan sınıfının öncüsü Citroen Berlingo, 55 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajıyla tüketicilere sunuluyor. Ayrıca modüler tasarıma sahip Berlingo'nun kombi versiyonlarında, nakit alımlarda 6 bin TL'ye kadar indirim fırsatı kullanıcılarla buluşuyor. Citroen, Berlingo'da sunduğu 163 bin TL'den başlayan anahtar teslim fiyatıyla mayıs ayı boyunca yeni bir ticari araç satın alacaklara önemli fırsatlar sağlıyor.

Citroen, konfor, teknoloji ve mimarisiyle binek araçları aratmayan Jumpy ve Jumpy panelvan modelleri ile üstün kapasiteli ticari aracı Jumper'ı ise 75 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanıyla sunuyor. Citroen, Jumpy ve Jumper modellerini 48 bin TL'ye 12 ay boyunca sıfır faizli kredi fırsatı ve avantajlı fiyatlarla KOBİ'ler ile buluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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