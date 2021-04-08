Citroen'den nisan fırsatları
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Citroen'den nisan fırsatları

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Citroen'den nisan fırsatları

Citroen, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modelleri için nisan ayına özel cazip faiz oranları sunuyor.

Citroen, güçlü tasarım, üstün konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modelleri için nisan ayına özel cazip faiz oranları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen konforuna 100 bin TL'ye varan kredi veya yüzde sıfır faiz fırsatları ile sahip olmak mümkün olacak.

Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 327 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve seçili modellerde geçerli 100 bin TL'ye özel 15 ay yüzde 1,19 faiz fırsatı ile Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor.

Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan Berlingo'ya 55 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı ile sahip olmak mümkün olacak.

Citroen C3, 50 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı ve 160 bin TL'den başlayan fiyatlarla Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor.

Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroen hafif ticari modellerinden Berlingo Van 155 bin 500 TL'ye ve 55 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı, Jumper modeli de 80 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı ile satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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