Citroen'den mayıs kampanyası

Citroen'in mayıs ayı kampanyası kapsamında tüketiciler, 109 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla araç sahibi olabilecek, seçili modellerde geçerli 50 bin TL krediyi ayda 1.600 TL taksitle şimdi kullanıp eylülde ödeme fırsatından yararlanabilecek.

Citroen'in mayıs ayı kampanyası kapsamında tüketiciler, 109 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla araç sahibi olabilecek, seçili modellerde geçerli 50 bin TL krediyi ayda 1.600 TL taksitle şimdi kullanıp eylülde ödeme fırsatından yararlanabilecek.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, şirket, mayıs ayı kampanyası kapsamında, tüketicilere cazip koşul ve seçenekler sunuyor.

Mayıs ayı kampanyası kapsamında tüketiciler, Citroen modellerine 109 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek. Seçili modellerde geçerli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz ile taksit ödemelerine, ayda 1.600 TL'ye, eylülde başlayabilecek.

Önceliğini her zaman müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı, güvenliği ve memnuniyeti olarak belirleyen Citroen Türkiye, hayatı kolaylaştıracak çözümler sunmaya devam ediyor.

Müşteriler, en son teknolojilerle düzenli olarak dezenfekte edilen ve en üst hijyen kurallarının uygulandığı Citroen showroom ve servislerinden randevu ile hizmet alıp ya da bulundukları yerden satış danışmanı ile canlı görüşme yaparak Citroen modelleri ve kampanyaları hakkında detaylı bilgi edinebiliyor.

Söz konusu ayrıcalıkların yanı sıra Citroen Türkiye, müşterilerinin satın aldığı otomobili talep edildiği takdirde evlerine kadar teslim ediyor. Bu sayede tüm satın alma süreci, müşterinin evinden çıkmasını gerektirmeden sosyal izolasyona uygun bir şekilde tamamlanabiliyor.

Mayıs ayına özel fırsatlardan yararlanmak isteyen müşteriler, citroen.com.tr'den detaylı bilgiye ulaşabiliyor.

Kaynak: AA