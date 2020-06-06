Citroen'den haziran kampanyası
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Citroen'den haziran kampanyası

Tüm yetkili satıcı ve servislerinin hijyen önlemleri ve sağlık kurallarına yüzde 100 uygunluğu Bureau Veritas tarafından da onaylanan Citroen Türkiye, Haziran ayına özel finansman kampanyaları sunuyor.

Citroen'den haziran kampanyası
06.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:08

Tüm yetkili satıcı ve servislerinin hijyen önlemleri ve sağlık kurallarına yüzde 100 uygunluğu Bureau Veritas tarafından da onaylanan Citroen Türkiye, Haziran ayına özel finansman kampanyaları sunuyor.

Citroën modellerine 111 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün. Üstelik seçili modellerde geçerli 40 bin TL için 48 ay yüzde 0,85 faiz ile ayda sadece 1050TL taksitli kredi imkanı veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,89 faiz ile taksit ödemelerine Eylül'de başlamak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için ayrıca 6 bin TL'ye varan nakit indirimi sağlanıyor.

Citroën C5 Aircross SUV, 40 bin 0TL'ye özel 48 ay yüzde 0,85 faiz seçeneği ve ayda sadece 1050TL taksit imkanı ile satışa sunuluyor. Yeni Citroën C5 Aircross SUV'a 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,89 faiz seçeneği ve iki ay taksit öteleme avantajı ile de sahip olmak mümkün. Ayrıca seçili modellerde geçerli 6 bin TL nakit alım indirimi de sunuluyor.

Citroën C3 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 4 bin TL nakit alım indirimi veya 40 bin TL'ye özel 48 ay yüzde 0,85 faiz seçeneği ve ayda 1050TL taksit imkanı ile veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,89 faiz seçeneği ve iki ay taksit öteleme avantajı ile 148 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Berlingo'ya 40.000TL'ye özel 48 ay %0,85 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050TL taksit imkanı ile veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,89 faiz seçeneği ve iki ay taksit öteleme avantajı ile sahip olmak mümkün.

Citroën C3 ise 111 bin TL'den başlayan fiyatlarla tüm Citroën Yetkili satıcılarında….

Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroën hafif ticari modellerine 40 bin TL'ye özel 48 ay yüzde 0,85 faiz seçeneği ve ayda sadece 1050TL taksit imkanı ile veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,89 faiz seçeneği ve iki ay taksit öteleme avantajı ile sahip olmak mümkün.

Kaynak: Carmedya.com

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