Citroen'den haziran kampanyası Citroen Türkiye, haziran ayına özel çeşitli finansman kampanyaları sunuyor.

Citroen Türkiye, haziran ayına özel çeşitli finansman kampanyaları sunuyor.

Citroen Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin haziran ayı kampanyası kapsamında Citroen modellerine 111 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün oluyor.

Üstelik seçili modellerde geçerli 40 bin TL için 48 ay yüzde 0,85 faiz ile ayda 1050 TL taksitli kredi imkanı veya 80 bin TL için 24 ay yüzde 0,89 faiz ile taksit ödemelerine eylülde başlanabilecek.

Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için ayrıca 6 bin TL'ye varan nakit indirimi de sağlanıyor.

Kaynak: AA