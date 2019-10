15.10.2019 07:27

CARMEDYA.COM - Citroen, ekim ayında yüzde 0,59'dan başlayan faiz seçenekleri ile ulaşmak mümkün.







Kampaya kapsamında Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 204 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 40 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle sunuluyor.



Yeni Berlingo, C3, C3 Aircross SUV, C4 Cactus ve C-Elysée ise 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile sahip olmak mümkün.



Berlingo ve tüm Citroen ticari modellerinde ayrıca nakit alımlarda geçerli 3 bin TL indirim fırsatı bulunuyor. Diğer modellerde ise nakit alım indirimi 5 bin TL…



The post Citroen'den faiz indirimi appeared first on Carmedya.