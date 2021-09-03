Citroen'den eylül ayına özel fırsatlar

Citroen, eylül ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan avantajlı krediler ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

Citroen, eylül ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan avantajlı krediler ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Citroen dünyasının hayata konfor ve renk katan otomobilleri, eylül ayında da avantajlı kampanyalarla tercih edilmeye devam ediyor.

Konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 ya da 120 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. C5 Aircross nakit alımda ise 16 bin TL'ye kadar indirimle kullanıcılarıyla buluşuyor.

Çok çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcısına daha fazla konfor imkanı sunan C3, seçili modellerinde geçerli 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroen C4 kredi kampanyasının geçerli olduğu donanımlarda 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

Yeni C3 Aircross ve Yeni Berlingo Kombi de kampanyaya dahil

Güçlü görünüm, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve sürüş konforunu destekleyen gelişmiş teknolojileriyle, geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni Citroen C3 Aircross SUV, 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla eylül ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Donanım seçeneklerine eylül ayı itibarıyla bir yenisinin daha eklendiği yeni C3 Aircross SUV, Feel donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümler sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran yeni Citroen Berlingo Kombi ise 40 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla eylül ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz