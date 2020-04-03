Citroen'den eve teslim nisan kampanyası!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Otomobil ›› Citroen'den eve teslim nisan kampanyası! - Haber
Türkiye, Otomobil

Citroen'den eve teslim nisan kampanyası!

Nisan ayı itibariyle müşterilerin hayatını kolaylaştıran dijital çözümleri hayata geçiren Citroën Türkiye, bu aya özel finansman kampanyalarını duyurdu.

03.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:32
Citroen'den eve teslim nisan kampanyası!

Nisan ayı itibariyle müşterilerin hayatını kolaylaştıran dijital çözümleri hayata geçiren Citroën Türkiye, bu aya özel finansman kampanyalarını duyurdu.

Kampanya kapsamında tüm Citroën modellerine, taksit ödemelerine Eylül'de başlayarak, ayda 1600TL'ye sahip olmak mümkün.

Müşteriler, en son teknolojilerle düzenli olarak dezenfekte edilen ve en üst hijyen kurallarının uygulandığı Citroën showroom ve servislerinden randevu ile hizmet alabiliyor veya bulundukları yerden satış danışmanı ile canlı görüşme yaparak Citroën modelleri ve kampanyaları hakkında detaylı bilgi edinebiliyorlar. Ayrıca Citroën Türkiye, müşterilerinin satın aldığı otomobili talep edildiği takdirde evlerine kadar teslim ediyor. Bu sayede tüm satın alma süreci, müşterinin evinden çıkmasını gerektirmeden, sosyal izolasyona uygun bir şekilde tamamlanabiliyor.

Bu süreçte müşteriler, citroen.com.tr adresi üzerinden doldurdukları form ile istedikleri gün ve saatte Citroën yetkili satıcısıyla görüntülü görüşme gerçekleştirerek, istedikleri model hakkında detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca müşteri isterse, satın aldığı modele dezenfekte işlemi yapılarak temassız bir şekilde müşterinin adresine teslim edilecek.

Nisan kampanyası kapsamında Yeni Citroën C5 Aircross SUV, dört ay ötelemeli 50 bin TL'ye özel 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ve ayda 1600TL taksit imkanı ile satışa sunuluyor.

Citroën C3, dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ile ayda 1600 TL taksit imkanı ve 119.000TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Citroën C3 Aircross SUV, dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ile ayda 1.600TL taksit imkanı ve 144 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Berlingo şimdi tam otomatik vites seçeneği ile Citroën Yetkili Satıcılarında. Berlingo'ya dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz ile sahip olmak mümkün.

Kaynak: Carmedya.com

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haber
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı Haber
Korona yüzünden sevgilisi yanına gelemeyince canına kıydı
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haber
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti
'Nano teknoloji' maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu Haber
"Nano teknoloji" maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haber
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
Ablasından tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı Haber
Ablasından tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezi olacak
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak
Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına...
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama: Beşiktaş'tan yazılı teklif bekliyoruz ancak henüz gelmedi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz faturaları için sayaç okunmayacak
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye...
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim
Fransa'da devasa büyüklükteki meyve-sebze hali koronavirüs nedeniyle morga dönüştürülecek
Fransa'da devasa büyüklükteki meyve-sebze hali koronavirüs nedeniyle morga dönüştürülecek
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı
'Çapa'da 3 profesör koronavirüsten vefat etti' iddiasını İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı yalanladı
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı
İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Boateng'in eşi Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Dilan Çıtak Chloe Loughnan İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Basketbolcu Rüştü Reçber Nihat Özdemir Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Citroen'den eve teslim nisan kampanyası! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 17:58:01. #1.15#
title