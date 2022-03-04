Citroen'den C4'e özel mart ayında sıfır faizli kredi kampanyası

Citroen Türkiye, mart ayında C4 modeli için hayata geçirdiği özel kampanyasıyla yeni bir kompakt hatchback sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunuyor.

Citroen Türkiye açıklamasına göre, 5 bin TL'lik aylık taksitle 2022 model Citroen C4 modeline sahip olma fırsatının yer aldığı kampanya kapsamında, 60 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL için 12 ay yüzde 0,89 faiz oranlı kredi olanakları sağlanıyor. Ayrıca nakit alımlarda geçerli 10 bin TL'ye varan indirimlerle satışa sunulan C4, 464 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla Citroen showroom'larında yeni sahiplerini bekliyor.

Açıklamaya göre, sahip olduğu özgün tasarımı, segmentinin ötesinde teknolojik özellikleri ve üst seviye konforuyla dikkati çeken C4, Citroen'in 10'uncu nesil kompakt hatchback modeli olarak öne çıkıyor. Yerden yüksek tasarımıyla modern ve güçlü bir duruş sergileyen C4, SUV sınıfına özgü tasarım öğelerini bir hatchback otomobilin dinamik karakteriyle harmanlıyor.

C4, SUV standartlarına uygun yüksek sürüş pozisyonu ve geniş tekerlek çapı, güçlü hatları, enerjik görünümü, aerodinamik silueti, zengin kişiselleştirme seçenekleriyle bir arada sunuluyor. Citroen C4 iç mekandaki yüksek kalite algısı ve modern yapısıyla da öne çıkıyor. Sürücüleri karşılayan modern konsol tasarımı, kenarları yumuşatılmış kapı panelleri, zengin saklama alanları, yumuşak ve esnek malzemeler Citroen Advanced Comfort programının yansıması olarak dikkati çekiyor.

Yatay konumlandırılan geniş ön konsol yolculara genişlik ve ferahlık hissi verirken, konsol sehpası, Citrown Akıllı Tablet Desteği ve akıllı telefon saklama alanı gibi zekice uygulanan tasarım çözümleri kullanışlılığı destekliyor.

Citroen C4, standart olarak sunulan Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi ile yollara çıkıyor. C5 Aircross SUV modellerinde kullanılan süspansiyon sistemi üstün sürüş dinamizmi dışında markanın "uçan halı etkisi" olarak tanımladığı konfor seviyesi sunuyor.

C4, toplam 4,35 metrekarelik bir cam alan sunarken, elektrikli açılır panoramik cam tavanıyla da ferah yolculukları arka koltuklar için de garanti ediyor. Arka koltuklarda sunulan 198 milimetrelik (mm) diz mesafesi ise sınıfının en iyi değeri olarak ön plana çıkıyor. Alçak ve düz yükleme eşiğine (715 mm) sahip 380 litrelik bagaj bölümü ise 1.250 litreye kadar genişleyebiliyor.

Yüksek verimlilik seviyesine sahip dört motor seçeneği ile tercih edilebilen Citroen C4, 1.5 BlueHDi dizel motor 130 HP, 1.2 PureTech benzinli motor 130 ve 155 HP güç seçeneklerinin tamamında EAT8 tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor. Ayrıca 1.2 litrelik PureTech benzinli motorun 100 HP güç üreten versiyonu ise manuel şanzıman ile satın alınabiliyor.