Citroen Advisor 400 bine ulaştı Citroen’in interaktif çevrimiçi değerlendirme web sitesi Citroën Advisor, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 57 ülkede hizmet veriyor.

Citroen'in interaktif çevrimiçi değerlendirme web sitesi Citroën Advisor, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 57 ülkede hizmet veriyor.

400 bin adedin üzerinde değerlendirmeye ulaşan site ve tanıtıldığı günden bu yana sürekli geliştirilen arayüz, markanın deneyim paylaşımı konusunda önemli avantajlar sunuyor.

Citroën Advisor, 2014 yılı sonunda tanıtıldı. Yaygınlaşmaya devam eden arayüz bugün gelinen noktada 57 ülkede hizmet veriyor ve 400 bin'den fazla değerlendirmeye ulaşmış durumda. Büyük bir başarı yakalayan uygulama, zaman içinde Citroën'in şeffaflık ve müşterileriyle yakınlık hedefi için bazı özelliklerle geliştirildi.

Citroën Advisor, kullanıcılara farklı kullanım amacına yönelik birçok hizmet sunuyor. Bunlardan biri de Citroën Advisor Products. 2016 yılında devreye alınan bu ek uygulama müşterilerin teslimat sonrası yeni Citroën'leriyle ilgili görüşlerini değerlendirme ve paylaşma imkanı sunuyor. Burada satıcı değil, markanın kendisi değerlendiriliyor. Kullanıcı her bir modeli sanal showroom aracılığıyla her ülkenin kendi Citroën web sitesi üzerinden değerlendirebiliyor.

Türkiye'de de geçtiğimiz yıl Ekim ayında kullanıcıların hizmetine sunulan Citroën Advisor, kullanıcılara deneyimlerini paylaşma fırsatı sunarak markanın ürünlerine olan güvenini gösteriyor.