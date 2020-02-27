Citroen, 6 bin 900 euroya satacağı ilk elektrikli otomobilini tanıttı
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Citroen, 6 bin 900 euroya satacağı ilk elektrikli otomobilini tanıttı

Fransız otomobil üreticisi Citroen 6 bin 900 euroya satacağı ilk mini elektrikli aracını tanıttı. AMI adlı yüzde 100 elektrikli araç Fransız markasının efsanevi Citroën 2CV modelinden esinleniyor. Ayda sadece 19,99 euroya leasing imkanı da sunulacak

27.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:19
Citroen, 6 bin 900 euroya satacağı ilk elektrikli otomobilini tanıttı

Fransız otomobil üreticisi 6 bin 900 euroya satacağı ilk mini elektrikli aracını tanıttı.


'AMI' adlı yüzde 100 elektrikli araç Fransız markasının efsanevi Citroën 2CV modelinden esinleniyor.


70 kilometre menzile sahip olan küp şeklindeki otomobillin hedef kitlesi ise kentlerde yaşayan, genç ve çevreye duyarlı olan sürücüler. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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