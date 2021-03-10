Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım oldu
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Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım oldu

10.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:32
Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım oldu

Citroën Pazarlama Direktörü olarak görev alan Selen Alkım, 11 Mart itibarıyla Citroën Türkiye Genel Müdürlüğüne atandı.

Citroën Pazarlama Direktörü olarak görev alan Selen Alkım, 11 Mart itibarıyla Citroën Türkiye Genel Müdürlüğüne atandı.

Citroën'den yapılan açıklamada, Türkiye'de satış, pazarlama, parça ve servis operasyonlarının Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille'in liderliğinde yönetilmeye başlandığı ilk günden itibaren, markanın Pazarlama Direktörü olarak görev alan Selen Alkım'ın, 11 Mart itibarıyla Citroën Türkiye Genel Müdürü olarak, Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille'a bağlı görevine devam edeceği bildirildi.

Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Selen Alkım'ı, "Citroën markasının son dönemde gösterdiği başarılı yükselişinin önemli bir parçası olan Selen Alkım, güçlü bir otomotiv geçmişine sahip bir profesyonel. Kendisinin liderliğinde Citroën Türkiye ekibi ve güçlü bayi ağımız ile yeni başarılar elde edeceklerine inancım tam" sözleriyle tebrik etti.

Açıklamada, 1980 doğumlu evli ve 1 çocuk annesi olan Alkım'ın, St.Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, üniversite eğitimini Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladığı aktarıldı.

Alkım'ın 2005 yılında Paris'te yüksek lisansını tamamlamasının ardından, yaklaşık 15 yıl süren otomotiv kariyerine 2006 yılında Satış Sonrası Hizmetler Departmanı'nda başladığı kaydedilen açıklamada, kariyeri boyunca farklı otomotiv markalarının, Ürün, Statejik Planlama ve Pazarlama fonksiyonlarının yöneticiliğini yaptığı, 3 Aralık 2018 tarihinden bu yana ise Groupe PSA Türkiye bünyesinde çalıştığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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