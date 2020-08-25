Citroën Türkiye'de yeni atama Şubat 2019 tarihinden itibaren Citroën Türkiye’de Satış Müdürü olarak görev alan Fuat Örnek; 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle görevine Citroën Türkiye Satış Direktörü olarak, PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille’a bağlı devam edecek.

Şubat 2019 tarihinden itibaren Citroën Türkiye'de Satış Müdürü olarak görev alan Fuat Örnek; 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle görevine Citroën Türkiye Satış Direktörü olarak, PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille'a bağlı devam edecek.

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Fuat Örnek, 2008 – 2009 yılları arasında Gebze Teknik Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. 2007– 2010 yılları arasında üretim sektörü deneyimi sonrasında 2010 – 2019 yılları arasında sırasıyla Doğuş Otomotiv ve Honda Türkiye'de Bölge Satış Müdürü olarak kariyerine devam etti. Evli ve bir çocuk babası olan Fuat Örnek, Şubat 2019 tarihi itibariyle başladığı Citroën Türkiye'deki Satış Müdürü görevine 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Citroën Türkiye Satış Direktörü olarak devam edecek.

Kaynak: Carmedya.com