Citroën Türkiye büyüme trendini sürdürüyor

Mart 2019 itibariyle Groupe PSA Türkiye çatısı altında yepyeni bir ekiple faaliyete başlayan Citroën Türkiye satışlarını artırmaya devam ediyor.

2020 yılında, 22 bin 254 adedi otomobil, 5 bin 226 adedi hafif ticari olmak üzere toplamda 27 bin 480 adet satış gerçekleştiren Citroën Türkiye, pazar payını yüzde 2,5'ten yüzde 3,6'ya yükseltme başarısını gösterdi. Bu başarılı sonuçlarla birlikte markalar sıralamasında da dört basamaklık bir yükselişle 10. sıraya yerleşen Citroën Türkiye, hızlı yükselişini sürdürüyor.

Binek ve ticari araç pazarlarına ayrı ayrı bakıldığında ise Citroën Türkiye'nin başarısı yine dikkat çekiyor. Binek otomobil pazarında elde edilen 22 bin 254 adetlik satış ile yüzde 152 büyüme gösteren Citroën Türkiye, pazar payını en çok artıran otomobil markası oldu. Ticari araç pazarında da satışlarını geçen seneye göre yüzde 63 artıran Citroën Türkiye, markalar sıralamasında iki basamak birden yükselerek beşinciliğe yerleşti.

Bu zorlu geçen yılda yakalanan başarının temelinde, hızlı değişen pazar dinamiklerine çok çabuk uyum sağlanarak buna paralel uygulanan ticari ve finansal politikalar, müşteri memnuniyetine verilen önem ve Covid-19 sebebi ile değişen iş süreçlerine uygun aksiyonların alınması olduğunu belirten Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, 2021 yılı için yapmış olduğu değerlendirmede; "Geçtiğimiz yıl hepimiz için çok zorlu koşullarda geçti ama yakaladığımız başarı olumsuz koşullar karşısında ne kadar çabuk aksiyon alabildiğimizi gösteriyor. 2021 yılında otomotiv pazarını 700 bin adet olarak öngörüyoruz. Biz Citroën olarak bu pazarda 39.500 adet satış ile %5.6 pazar payı elde ederek yakaladığımız başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştireceğimiz Yeni Citroën C4 lansmanı ile birlikte son yıllarda yer almadığımız C-HB segmentinde önemli bir oyuncu olacağız. Yılın üçüncü çeyreğinde de Yeni Citroën C3 Aircross SUV modelimiz yenilenecek ve segmentinde daha iddialı bir konumda olacak. Tüm bu yeni model lansmanlarımız, güçlenen bayi teşkilatımız ve müşteri memnuniyetini odak noktamız olarak belirleyen anlayışımız sayesinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz."dedi.

Kaynak: Carmedya.com