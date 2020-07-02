Citroën'den yaz fırsatları
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Citroën'den yaz fırsatları

Tüm yetkili satıcı ve servislerinin hijyen önlemleri ve sağlık kurallarına yüzde 100 uygunluğu Bureau Veritas tarafından da onaylanan Citroën Türkiye, Temmuz ayına özel finansman kampanyaları sunuyor.

Citroën'den yaz fırsatları
02.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:43

Tüm yetkili satıcı ve servislerinin hijyen önlemleri ve sağlık kurallarına yüzde 100 uygunluğu Bureau Veritas tarafından da onaylanan Citroën Türkiye, Temmuz ayına özel finansman kampanyaları sunuyor.

Citroën modellerine 40.000TL için 48 ay %0,79 faiz ile ayda sadece 1.050TL taksitli kredi imkanı veya 80.000TL için 24 ay %0,79 faiz ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için ayrıca 6.000TL'ye varan nakit indirimi sağlanıyor.

Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 40.000TL'ye özel 48 ay %0,79 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050TL taksit imkanı ile satışa sunuluyor. Yeni Citroën C5 Aircross SUV'a 80.000TL için 24 ay %0,79 faiz seçeneği ile de sahip olmak mümkün. Ayrıca Yeni C5 Aircross SUV için seçili modellerde geçerli 6 bin TL nakit alım indirimi fırsatı sunuluyor.

Berlingo'ya 40.000TL'ye özel 48 ay %0,79 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050TL taksit imkanı ile veya 80.000TL için 24 ay %0,79 faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün.

Citroën C3 Aircross SUV, 4.000TL nakit alım indirimi veya 40.000TL'ye özel 48 ay %0,79 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050TL taksit imkanı ile veya 80.000TL için 24 ay %0,79 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.

Citroën C3 134 bin 500TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroën hafif ticari modellerine ise 120 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.

Kaynak: Carmedya.com

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