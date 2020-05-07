Citroën'den mayıs fırsatları

Müşterilere büyük kolaylık sağlayan dijital çözümleri hayata geçiren Citroën Türkiye, mayıs ayı kampanyasını duyurdu.

Müşterilere büyük kolaylık sağlayan dijital çözümleri hayata geçiren Citroën Türkiye, mayıs ayı kampanyasını duyurdu.

Citroën C3 109 bin 900TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca seçili modellerde geçerli üç ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ve ayda 1600 TL taksit imkanı bulunuyor.

C3 Aircross SUV, C5 Aircross SUV, Berlingo modelleri de seçili versiyonlarda geçerli üç ay ötelemeli 50 bin TL'ye özel 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ve ayda 1600 TL taksit imkanı ile satışa sunuluyor.