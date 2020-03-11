Citroën'den bahar fırsatları Citroën tüm modelleri için mart ayına özel faiz oranları ve avanajlı fiyatlar sunuyor.

Citroën tüm modelleri için mart ayına özel faiz oranları ve avanajlı fiyatlar sunuyor.







Citroën C5 Aircross SUV, 210 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla ve 50 bin TL'ye özel 12 ay yüzde 0,89 faiz seçeneğiyle sunuluyor.



Berlingo, C3, C3 Aircross SUV ve tüm hafif ticari modellerine 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,69 faiz ile sahip olmak mümkün.



