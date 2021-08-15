Çitlere takılan kargayı çiftlik çalışanı kurtarıldı
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Çitlere takılan kargayı çiftlik çalışanı kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Haberler | Güncel

Çitlere takılan kargayı çiftlik çalışanı kurtarıldı Tedavi ettiği kargayı tekrar doğaya saldı Şanlıurfa'da çitlere takılan karga, at çiftliğinde çalışan bir vatandaş tarafından kurtarılarak tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

Çitlere takılan kargayı çiftlik çalışanı kurtarıldı

Tedavi ettiği kargayı tekrar doğaya saldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çitlere takılan karga, at çiftliğinde çalışan bir vatandaş tarafından kurtarılarak tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Kızılhöyük kırsal Mahallesi Yolboyu Sokak'ta yaşandı. Tarlayı sulayan bir vatandaş, bir karganın çitlere takıldığını gördü. Karganın yanına yaklaşan vatandaş, kurtaramayınca durumu yakındaki at çiftliğinde çalışanlara haber verdi. Olay yerine giden İbrahim Önkanat isimli at bakıcısı, karganın ayağının çitin arasında sıkıştığını gördü. Önkanat, kendisini gagalamaya çalışan kargayı bir bezle tuttuktan sonra kurtarmayı başardı. Ayağı kırılan kargayı çiftliğe götüren Önkanat, tedavi ettikten sonra yeniden doğaya bıraktı.

Kargayı tedavi ettikten sonra tekrar doğaya bıraktığını söyleyen İbrahim Önkanat, "Yaralı kuşu aldım getirdim, burada tedavi etti, yaralarını sardım. Tekrar doğaya bıraktım. Biz burada yarış atlarına baktığımız için tüm hayvanlara değer veriyoruz" diye konuştu.

Çitlere takılan kargayı çiftlik çalışanı kurtarıldı
Çitlere takılan kargayı çiftlik çalışanı kurtarıldı
Çitlere takılan kargayı çiftlik çalışanı kurtarıldı
Çitlere takılan kargayı çiftlik çalışanı kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin

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