Citizen K Filmi
Citizen K filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Citizen K filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Amerikalı Oscar Ödüllü Alex Gibney'in üstlendiği belgesel film Citizen K, bir zamanlar Rusya'nın en zengini iken şimdilerde İngiltere'de sürgün hayatı yaşayan muhalif iş insanı Mihail Hodorkovski'nin hayatını ele alıyor.
Yönetmen: Alex Gibney
Senaryo: Alex Gibney
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Citizen K
Yapımcı Firma: Jigsaw Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD
Orijinal Dili: Rusça, İngilizce
Filmin Süresi: 128 dk.
Dağıtıcı Firma: Jigsaw Productions
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com