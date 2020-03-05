Citizen K Filmi

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59

Yönetmenliğini ve senaristliğini Amerikalı Oscar Ödüllü Alex Gibney'in üstlendiği belgesel film Citizen K, bir zamanlar Rusya'nın en zengini iken şimdilerde İngiltere'de sürgün hayatı yaşayan muhalif iş insanı Mihail Hodorkovski'nin hayatını ele alıyor.

Yönetmen: Alex Gibney

Senaryo: Alex Gibney

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Citizen K

Yapımcı Firma: Jigsaw Productions

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD

Orijinal Dili: Rusça, İngilizce

Filmin Süresi: 128 dk.

Dağıtıcı Firma: Jigsaw Productions

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com