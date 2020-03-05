Citizen K Filmi

Citizen K Filmi

Citizen K filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Citizen K filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59
Citizen K Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Amerikalı Oscar Ödüllü Alex Gibney'in üstlendiği belgesel film K, bir zamanlar Rusya'nın en zengini iken şimdilerde 'de sürgün hayatı yaşayan muhalif iş insanı Mihail Hodorkovski'nin hayatını ele alıyor.

Yönetmen: Alex Gibney

Senaryo: Alex Gibney

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Citizen K

Yapımcı Firma: Jigsaw Productions

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD

Orijinal Dili: Rusça, İngilizce

Filmin Süresi: 128 dk.

Dağıtıcı Firma: Jigsaw Productions

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com

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