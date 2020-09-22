'Çıtır' isimli köpek, yavru kedileri emzirerek annelik yapıyor
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'Çıtır' isimli köpek, yavru kedileri emzirerek annelik yapıyor

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 'Çıtır' isimli köpek, yavru kedileri emzirerek onlara annelik yapıyor.

'Çıtır' isimli köpek, yavru kedileri emzirerek annelik yapıyor
22.09.2020 08:00 | Son Güncelleme: 22.09.2020 08:04
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde 'Çıtır' isimli köpek, yavru kedileri emzirerek onlara annelik yapıyor.

Burhaniye ilçesinde annesi Hayriye Çiftçioğlu ile yaşayan Zeynep Çiftçioğlu, sokakta bulduğu yavru kedileri eve getirdi. Çiftçioğlu'nun 14 yaşındaki 'Çıtır' isimli Terrier cinsi köpeği annesiz yavrulara sahip çıkarak emzirmeye başladı. Çıtır'la kedilerin yakın ilişkisi görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor.

'ÇITIR' KEDİLERİN ANNESİ OLDUÇıtır'ın sevecen ve canlılara karşı cana yakın tavırlar içinde olduğunu söyleyen Hayriye Çiftçioğlu, "Ailece hayvanları seviyoruz. Kızım, annesi olmayan yavru kedi gördüğü zaman alıp, eve getiriyor. Çıtır da bu şekilde yanımızda kedilere alıştı. Hatta bundan iki sene önce kızım yolda bulduğu kediyi eve getirmişti. Çıtır ona da annelik yapmıştı. O dönem Çıtır menopoza girmişti. Annelik yapmaya başlayınca hormonları yenilendi, adet görmeye, sütü gelmeye başladı. O kediyi büyüttük, kız kardeşime verdik. Geçen yıl da kızım bu bebeklerin annesini bulup, eve getirdi ve Çıtır onu da emzirdi. O kedimiz büyüdü ve hamile kaldı. İki tane yavrusu oldu. Anneleri kısa süre sonra onları emzirmeyi bıraktı ve yavruları kuru mamaya alıştırdı. O süreçten sonra Çıtır'da yavru kedilerin yanına giderek onları emzirdi, annelik yapmaya başladı" dedi.'YAVRU KEDİLER, ÇITIR'I GÖRÜNCE HEMEN YANINA KOŞUYOR'Yavru kedileri geçtiğimiz hafta bir aile dostlarının bahçesine bıraktıklarını söyleyen Zeynep Çiftçioğlu, Çıtır'ı da sürekli yavru kedilerin yanına götürdüklerini belirtti. Zeynep Çiftçioğlu, "Apartman dairesinde fazla hayvan biraz sorun olabiliyor. O nedenle kedileri aile dostumuzun bahçesine getirdik. Müsait oldukça Çıtır ile birlikte gelip, yavru kedileri ziyaret ederek, onları buluşturuyoruz. Yavru kediler, Çıtır'ı karşıdan görür görmez tanıyor ve hemen yanına koşuyorlar" diye konuştu.

- Burhaniyebalıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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