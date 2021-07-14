Çitin teli karnına saplanan yavru kedi kurtarıldı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde çitin üzerinden atlarken karnına saplanan tel nedeniyle bulunduğu yerde asılı kalan yavru kedi, belediye ekiplerince kurtarılarak veterinere götürüldü.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde çitin üzerinden atlarken karnına saplanan tel nedeniyle bulunduğu yerde asılı kalan yavru kedi, belediye ekiplerince kurtarılarak veterinere götürüldü.

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Şebnem Sokak'daki bir evin bahçesini dün gece saatlerinde çevreleyen çitlerin üzerinden atlayan yavru kedi, çitin üstündeki telin karın boşluğuna saplanması sonucu bulunduğu yerde asılı kaldı. Sürekli miyavlayan yavru kediyi fark eden bina sakinleri, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çit üzerinde asılı kalan kedinin karnına tel saplandığını fark ederek, belediyenin veteriner müdürlüğüne haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Darıca Belediyesi'ne bağlı Hayvan Refahı Ekibi, yavru kediyi saplandığı yerden kurtardı. Yaralanan kedi tedavisi için veterinere götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat