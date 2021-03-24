Cities: Skylines sistem gereksinimleri 2021 - Cities: Skylines mods nerede bulunur?
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Cities: Skylines sistem gereksinimleri 2021 - Cities: Skylines mods nerede bulunur?

24.03.2021 09:26 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:51
Cities: Skylines sistem gereksinimleri 2021 - Cities: Skylines mods nerede bulunur?

Cities: Skylines sistem gereksinimleri 2021 nelerdir? Cities: Skylines Paradox Interactive tarafından yayınlanmış şehir kurma oyunudur. Açık dünya şehir kurma simülasyonu oyunu kullanıcılar tarafından beğenilmektedir. Oyunda yollar ve yapılar inşaat ederek şehrinizi büyütebilirsiniz. Şehir halkının birçok ihtiyacı vardır. Cities: Skylines mods nerede bulunur?

Cities: Skylines sistem gereksinimleri 2021 güncellemeleri ile arttı mı merak ediliyor. Şehirdeki insanların daha kolay ulaşım yapması ve trafiği rahatlamak için toplu taşıma araçları ekleyebilirsiniz. İnsanlar eğitim görerek ofislerde ve mağazalarda çalışmaya başlar. Parklar ve yapıtlar insanların mutluluk oranını arttır. Yapıtlar şehirdeki turist oranını da arttır. Oyunun kendisinde 10 dan fazla harita mevcuttur.

Cities: Skylines , Colossal Order'ın etkili ulaşım sistemleri tasarlamaya odaklanan önceki Cities in Motion başlıklarından bir gelişim ilerlemesidir . Geliştiriciler, tam bir şehir simülasyon oyununa genişletmek için teknik uzmanlığa sahip olduklarını düşünürken, yayıncıları Paradox, SimCity'nin pazar hakimiyetinden korkarak fikrinden vazgeçti . 2013 SimCity oyununun kritik başarısızlığından sonra ancak Paradox başlığa yeşil ışık yaktı. Geliştiricinin amacı, yaklaşık bir milyon benzersiz vatandaşın günlük rutinlerini simüle edebilen ve bunu oyuncuya basit bir şekilde sunarak oyuncunun şehir tasarımındaki çeşitli sorunları kolayca anlamasına olanak tanıyan bir oyun motoru oluşturmaktı. Bu, gerçekçi trafik sıkışıklığını ve trafik sıkışıklığının şehir hizmetleri ve ilçeler üzerindeki etkilerini içerir. Oyunun piyasaya sürülmesinden bu yana, oyun için çeşitli genişletmeler ve diğer DLC'ler yayınlandı. Oyun ayrıca kullanıcı tarafından oluşturulan içerik için yerleşik desteğe sahiptir.

CITIES: SKYLINES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo, 3.0GHz or AMD Athlon 64 X2 6400+, 3.2GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: nVIDIA GeForce GTX 260, 512 MB or ATI Radeon HD 5670, 512 MB (Does not support Intel Integrated Graphics Cards)
  • DirectX: Sürüm 9.0c
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Microsoft Windows 7/8 (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i5-3470, 3.20GHz or AMD FX-6300, 3.5Ghz
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: nVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB (Does not support Intel Integrated Graphics Cards)
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

CITIES SKYLINES MODS NEREDE BULUNUR?

Bazı modlara Steam Topluluk kısmınan ulaşabilirsiniz.

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