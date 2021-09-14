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Citi, JP Morgan ve Societe Generale, 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı yaptı

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Citi, JP Morgan ve Societe Generale, 2,25 milyar dolarlık tahvil ihracı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı için yetkilendirdiği Citi, JP Morgan ve Societe Generale, 2,25 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı için yetkilendirdiği Citi, JP Morgan ve Societe Generale, 2,25 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere dün Citi, JP Morgan ve Societe Generale'e yetki verilmişti.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı toplam 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı 20 Eylül 2021'de Hazinenin hesaplarına girecek.

Kupon oranı yüzde 6,125 olan Ekim 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,7, artırım miktarı ise 750 milyon dolar oldu.

Eylül 2033 vadeli tahvilin kupon oranı ve getiri oranı yüzde 6,5, ihraç miktarı ise 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhraç tutarının 4 katından fazla talep

Tahvil dilimlerine 200'ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 4 katından fazla talep gösterdi.

İhracın yüzde 37'si Birleşik Krallık, yüzde 31'i ABD, yüzde 16'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9'u Türkiye ve yüzde 7'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara yapıldı.

Bu tahvil ihracıyla 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.

AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
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